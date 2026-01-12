Türkiye ile Yunanistan Arasında Kritik Temas!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA