Türkiye ile İngiltere Arasında Savunma Anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer arasındaki görüşmede önemli bir adım atıldı. Türkiye ile İngiltere arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

Son Güncelleme:
Türkiye ile İngiltere Arasında Savunma Anlaşması
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda iki ülke arasında önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Starmer'ın huzurunda, Türkiye ile İngiltere arasında savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye taşıyacak Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

Kaynak: AA

Etiketler
İngiltere
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara'yla Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara'yla Görüştü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Emine Erdoğan'dan Lider Eşleriyle Toplantıda Teknoloji Şirketlerine Çağrı: 'Algoritmaların Kara Kutusu Açılmalı' Emine Erdoğan'dan Lider Eşleriyle Toplantıda Teknoloji Şirketlerine Çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Kameralar Bu Kez Onlara Döndü: Külliye'nin Patili Dostları Lokum ve Akkız Dünya Basınının Markajında Külliye'nin Patili Dostları Lokum ve Akkız Dünya Basınının Markajında
İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu İzlanda Başbakanı Makam Aracından İndi, Gözlerini Külliye'den Ayıramadı: O Anlar Gündem Oldu
CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi CHP'ye Kayyım Atanması mı İstenecek? Özel Cephesi Kritik Tarihi Belirledi
Ankara'dan Dünyaya Tarihi Bildiri: NATO'dan 50 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma ve 5. Madde Resti NATO'dan 50 Milyar Dolarlık Dev Anlaşma ve 5. Madde Resti
İBB Davasında Flaş Gelişme: İnan Güney Dahil 6 Kişi Tahliye Edildi İBB Davasında Flaş Gelişme