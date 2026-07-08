Türkiye ile İngiltere Arasında Savunma Anlaşması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda iki ülke arasında önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Starmer'ın huzurunda, Türkiye ile İngiltere arasında savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye taşıyacak Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi imzalandı.

Kaynak: AA