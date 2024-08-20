Türkiye ile Anlaşma İmzalamıştı: Dünya Devi 457 Bin TL'ye Otomobil Satışına Başladı

Temmuz ayının ilk haftasında imzalanan anlaşma ile yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye pazarına girmeye hazırlanan dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi ByD, otomobil fiyatlarında çok büyük bir değişikliğe gitti.

457 BİN LİRAYA SUV SATIŞI YAPACAK

Türkiye ile yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

Türkiye'deki yüksek otomobil fiyatlarının ardından, Çinli otomobil üreticisi BYD, gündeme bomba gibi bir fırsat sundu. Manisa'da fabrika kuran ünlü Çinli marka, çılgın bir indirim yapma kararı aldı.