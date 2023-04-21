Türkiye için tarih verildi: 5 Mayıs'a dikkat!
Türkiye yaz aylarına girdi ancak bir türlü havalar ısınmadı. Vatandaşlar havanın ne zaman ısınacağını merak ederken, meteorolojik kaynaklardan bomba bir tarih geldi. Meteorolojik kaynaklara göre Türkiye'ye 5 Mayıs gibi kutuplardan soğuk hava dalgası gelecek.
Küresel iklim değişikliğinden en fazla nasibini alan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de havalar bir türlü ısınmıyor. Havaların bir türlü ısınmaması vatandaşları tedirgin ederken, bayrama da yağışlı havayla girilmesi bir nebze olsun yüzleri düşürdü.
MAYIS AYI HAKKINDA BOMBA İDDİA
Ancak mayıs ayı hakkında ortaya atılan bomba iddia bir anda dikkatleri yeniden hava durumuna çevirdi. Meteorolojik kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre mayıs ayının 5'i gibi Türkiye'ye kutuplardan yeni bir soğuk hava dalgası gelmesi bekleniyor.
DAĞLARDA KAR, KENTLERDE SOĞUK
Soğuk hava dalgasının dağlara kar olarak düşeceği öne sürülürken, kentlerde de soğuk havaya neden olabileceği ifade ediliyor.