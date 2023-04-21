Türkiye için tarih verildi: 5 Mayıs'a dikkat!

Küresel iklim değişikliğinden en fazla nasibini alan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de havalar bir türlü ısınmıyor. Havaların bir türlü ısınmaması vatandaşları tedirgin ederken, bayrama da yağışlı havayla girilmesi bir nebze olsun yüzleri düşürdü.