Türkiye için kış alarmı: Kar yağışı için tarih verildi!

BU YIL KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı ile ilgili ise “İstanbul ve Ege bölgesi için şuan söz konusu değil. Bu haftanın sonunda ve önümüzdeki haftanın başında Anadolu’da kar var. Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas’ta kar var. İstanbul’da muhakkak kar yağacak ama ne zaman göreceğimize gelirsek Ocak, Şubat aylarında olacak” ifadelerini kullandı.