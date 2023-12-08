Türkiye genelinde 'Çengel-4' operasyonu: 189 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan eşzamanlı "Çengel-4" operasyonu ile 189 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Türkiye genelinde 'Çengel-4' operasyonu: 189 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çengel-4 operasyonları kapsamında, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak içki ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Ülke genelindeki operasyonda 189 şüpheli için adli işlem yapılırken, yaklaşık 23 ton sahte alkol ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-4 Operasyonları" düzenlendi" dedi.

Türkiye genelinde 'Çengel-4' operasyonu: 189 kişi yakalandı! - Resim : 1

Operasyonlarda; 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi. 8.310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13.472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 12.131 litre etil alkole, 1.704 adet boş şişe ve 1.600 adet bandrole, 1.680 adet alkol aroması ve 68.121 adet etikete el konuldu.

25 MİLYON LİRA

Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

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