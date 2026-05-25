Türkiye Enerjide Çağ Atlıyor: Akkuyu’nun İlk Reaktörü İçin Geri Sayım Testleri Başladı

Türkiye'nin dev enerji projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) tarihi bir eşiğe ulaşıldı. Mersin'in Gülnar ilçesinde inşası devam eden dev tesiste, birinci ünitenin işletmeye alınması için tüm sistem ve ekipmanlar üzerinde son kontrol operasyonları yürütülüyor.

Sahadaki 4 ünitede çalışmaların eş zamanlı sürdüğünü belirten Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, birinci ünitenin çok önemli bir aşamada olduğunu duyurdu.

İMİTASYON YAKIT YÜKLEMESİ VE KRİTİK TESTLER BAŞLIYOR

Sistemlerin aşamalı olarak işletme moduna geçirildiğini ve nihai hedef olan "fiziki devreye alma" yani gerçek yakıt yükleme aşamasına odaklandıklarını vurgulayan Butckikh, önümüzdeki günlerde atılacak kritik teknik adımları şu sözlerle anlattı:

"Şu an bütün ekipman ve sistemler gerekli kontrol operasyonlarından geçirilerek işletmeye alma aşamasına hazır hale getirilmekte. Bu kontroller tamamlandıktan sonra birinci çevrim hidrolik testleri, imitasyon yakıt çubuklarının reaktöre yüklenmesi ve önemli bir test aşaması olan sıcak ve soğuk deneme aşamasına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh

Projenin tek başına değil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) başta olmak üzere tüm ilgili Türk kurumlarıyla tam bir işbirliği ve eşgüdüm içinde yürütüldüğü kaydedildi.

DIĞER ÜNİTELERDE DURUM NE?

Genel Müdür Sergei Butckikh, santralin diğer reaktörlerindeki son durumu da paylaştı. İkinci ünitede türbin tesisinin montaj işlemleri devam ederken, nükleer güvenliğin kalbi sayılan ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine resmen başlandı. Üçüncü ve dördüncü ünitelerde ise inşaat ve yapısal montaj çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

YÜZDE 10'U TEK BAŞINA ÜRETECEK

Her biri 1200 megavat (MW) gücünde toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin toplam elektrik talebinin yüzde 10’unu tek başına karşılayacak. İlk reaktörün ticari işletmeye girmesinin ardından, diğer 3 ünitenin de birer yıl arayla devreye alınması planlanıyor.

60 yıl olarak öngörülen işletme ömrünün ise gerekli teknolojik güncellemelerle 20 yıl daha uzatılarak toplamda 80 yıla çıkarılabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA