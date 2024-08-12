Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı

Raf ömrü, dış görünüşü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen Bursa'nın siyah incirinde hasat başladı. Bu sene havanın erken ısınması ve yağmurların yağmasıyla siyah incir hem kalitesini arttırdı hem de rekoltesini yükseltti. Hummalı bir şekilde tarlalardan toplanan incirler tezgahlarda yerini almaya başladı.