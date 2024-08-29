Türkiye 9 Gündür Narin'i Arıyor! Ağabeyinin Kolundaki Isırık Kime Ait?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 9. gününde devam ediyor.

DEPREM CİHAZLARI GETİRİLDİ

Narin'in güvenlik kamerasına en son yansıdığı bölgede bulunan samanlık alanda dün bir arama daha yapıldı. Son gelen ihbar doğrultusunda bölgeye deprem cihazları getirildi. Ekipler altı adet yer altı görüntüleme cihazı ile samanlığa lazer tutarak görüntüleri inceledi. Arama çalışması sonucunda Narin'e ait bir iz bulunamadı.

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Çocuğu arama çalışmalarında şimdiye kadar 7 iz köpeği ile 11 bin dönüm alan tarandı. Yakınları ve mahalleli dahil 130 kişinin ifadesi alındı.

SU KUYUSU VE DEREDE ARAMA

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma'ya (JAK) bağlı dalgıç ekipler de mahalledeki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda arama yaptı.

Ekiplerce, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde de çalışma başlatıldı.

İL JANDARMA KOMUTANI: ÇOK KISA SÜRE KALDI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz.

Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız. Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz."

AĞABEY İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ağabeyi E.G. (18) olduğu ortaya çıktı.

Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği, yapılacak incelemeden sonra ise tekrar Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar