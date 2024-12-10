Türkiye 2024'ten En Çok Onu Merak Etti: Narin Cinayeti Listenin Başında

Google, her yılın sonunda en çok aratılan kelimeleri yayınlarken, Türkiye'de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. 2024'te Türkiye'de en çok aratılanlar Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' oldu.

Türkiye 2024'ten En Çok Onu Merak Etti: Narin Cinayeti Listenin Başında

2024 yılının sonuna gelinirken, her yıl dünyada en çok aranılan kelimeleri paylaşan Google, bu yılın sonuçlarını da açıkladı. Türkiye’nin 2024’teki arama trendleri listesinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Türkiye’de en çok aranılan ilk 5 kelime, 'Euro 2024', 'Narin', 'Türkiye Maçı', 'Osimhen' ve 'Olimpiyatlar' oldu.

Mabel Matiz imzalı, Zeynep Bastık’ın seslendirdiği ‘Lan’ şarkısı Google’da en çok aranılan şarkı olurklen, dizilerde 'Gaddar' ve 'Kızıl Goncalar' ve 'İnci Taneleri' başı çekti.

İşte, 2024’te Türkiye’de en çok aratılanlar:

Aramalar

1. Euro 2024
2. Narin
3. Türkiye maçı

İsimler

1. Osimhen
2. Merih Demiral
3. Ferdi Kadıoğlu

Kaybettiklerimiz

1. Narin
2. Metin Arolat
3. Efe DepremTürkiye 2024'ten En Çok Onu Merak Etti: Narin Cinayeti Listenin Başında - Resim : 1

Diziler

1. Gaddar
2. Kızıl Goncalar
3. İnci Taneleri

Tarifler

1. Dubai çikolatası
2. Palamut
3. Soğuk kahve

Türkiye 2024'ten En Çok Onu Merak Etti: Narin Cinayeti Listenin Başında - Resim : 2

Şarkı Sözleri

1. Lan Şarkı
2. Sana El Pençe Durmam
3. Gemileri Yakarım Şarkı

Oyuncular

1. Hazar Ergüçlü
2. Gamze Özçelik
3. Kadir İnanır.

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