Türkiye 10 Gündür Narin'i Arıyor: Çalışmalarda Son Durum

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha izine rastlanılmayan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR, AĞABEY SERBEST

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin'in merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izinin kardeşi Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Yapılan incelemede ağabeyin kolundaki izlerin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemedi. E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇALIŞMALARDA SON DURUM

Bölge, havadan ve karadan karış karış tarandı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 500 araç kontrol edilip 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

Mahallenin etrafındaki 16 kilometrekarelik alanda çalışma yürütüldü. Aramalarda deprem gibi afetlerde kullanılan yer altı görüntüleme cihazı da kullanıldı.

Çalışmalarda son olarak, bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki derede bir terlik bulunmuş ancak aile terliğin kızlarına ait olmadığını söylemişti.

Şu ana kadar yapılan aramalarda, küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.

YAYIN YASAĞI

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince olaya ilişkin yayın yasağı kararı alındı.

Soruşturma konusu olayın mağduru olan çocuğun "fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişiminin korunması", "toplumsal baskı ve damgalanmanın önlenmesi amacıyla çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli olarak gözetilmesi gerektiği", "soruşturmanın gizliliği esası gereği", "adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi", "delillerin karartılmasının önlenmesi", "tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği" ile "kamu düzeninin korunması" adına yayın yasağı talep edildi.

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince, 5187 sayılı Yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verildi.

Kaynak: Ajanslar