Türk Vatandaşlığını 'uygun' fiyata satan şebekeye operasyon: 60 kişi gözaltına alındı

Alt limiti 400 bin dolar olan gayrimenkul yatırım şartıyla verilen Türk vatandaşlığını "çok daha uygun" fiyatlara satan suç şebekesine operasyon düzenlendi. 60 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, devletin milyarlarca liralık zarara uğratıldığı tespit edildi.

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; konut karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı hakkı kazanan yabancı uyruklu kişilerin işlemleri için aracılık yapan 60 kişi, İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul'a getirilerek sorguya alındı.

ARACILIK YAPIP KOMİSYON ALDIKLARI BELİRLENDİ

Şüpheliler, suç örgütü kurma, göçmen kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, belirlenen limitlerin çok daha altında meblağlara alınabilmesi için aracılık ettiği ve karşılığında komisyon aldıkları belirlendi.

2021'DEN BERİ TAKİP EDİLMİŞLER

Bazı emlakçılar ve değerleme şirketleri üzerinden, güncel değeri 60 - 70 bin dolar bandındaki gayrimenkullerin, 2022 yılının mayıs ayına kadar 250 bin dolar olan alt limitten satıldığının tespit edilmesi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. 2021 yılından bu yana yapılan teknik ve fiziki takiplerde, yapılan usulsüzlüklerden yaklaşık 3 milyar 500 milyon liralık bir kazanç sağlandığı ileri sürülüyor.

800'DEN FAZLA KİŞİ TÜRK VATANDAŞI YAPILMIŞ

Şüphelilerin kurduğu ağ ile, 800'ün üzerinde yabancının gayrimenkul yatırım şartını yerine getirmiş gibi göstererek vatandaşlık hakkını kazandı. Operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin, lüks araçlarına, konutlarına ve banka hesaplarına el konuldu. Operasyonla ilgili fezlekede, gayrimenkullerin fiyatının yasal sınırın altında olmasına rağmen, emlakçılar ve değerleme şirketleri üzerinden yüksek gösterilerek evrakta sahtecilik suçunun işlendiği belirtildi.

TÜRK PASAPORTUNUN SAYGINLIĞI, ULUSLARARASI DÜZEYDE DÜŞÜRÜLDÜ

Şüphelilere yöneltilen göçmen kaçakçılığı suçlamasının sebebi ise, Türkiye'de yasal kalış hakkı dahi bulunmayan bir yabancının ve ailesinin Türk pasaportu almasını sağlamaları oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmayı sağlayan gayrimenkul yatırımının göstermelik olarak yapılması nedeniyle de, şüphelilere nitelikli dolandırıcılık suçlaması yöneltiliyor. Fezleke, devletin itibarının ve Türk pasaportunun saygınlığının uluslararası düzeyde düşürüldüğü tespiti de yer aldı.

SEKTÖR HALİNE GELDİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına gayrimenkul yatırımı 2018 yılında yeni bir sektör doğurdu. 1 milyon dolar olan şart 250 bin dolara düşürülünce çok sayıda emlakçı, değerleme şirketi ve avukat bu alanda çalışmaya başladı. Yatırım şartı, 2022 yılının mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla 400 bin dolara yükseltildi.