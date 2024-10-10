Türk Vatandaşlarını Tahliye Eden Gemiler Lübnan'dan Ayrıldı

Lübnan'daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Beyrut limanına yanaşan gemiler Mersin'e doğru yola çıktı. Son duruma ilişkin bilgileri Bakan Fidan paylaştı.

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Türk Vatandaşlarını Tahliye Eden Gemiler Lübnan'dan Ayrıldı

İsrail’in saldırısı altındaki Lübnan'dan Türk vatandaşlarını tahliye etmek ve insani yardım götürmek amacıyla Beyrut limanına yanaşan gemiler Mersin'e doğru yola çıktı.

Tahliye çalışmalarına ilişkin son durumu Bakan Fidan duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuya ilişkin açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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