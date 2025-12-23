Türk Vatandaşları O Ülkeye Vizesiz Girebilecek: Karşılıklı Anlaşma Sağlandı

Türkiye ile Umman arasında imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşları Umman’a, Umman vatandaşları ise Türkiye’ye vizesiz seyahat edebilecek.

Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanlığı, Umman ile Türkiye arasında pasaport sahiplerini kapsayan karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Yeni uygulama doğrultusunda, umuma mahsus pasaport taşıyan Umman vatandaşları Türkiye’ye seyahatlerinde artık önceden turist vizesi almak zorunda olmayacak. Bu kişiler, 180 gün içinde Türkiye’de en fazla 90 gün süreyle vizesiz olarak bulunabilecek.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE KOLAYLIĞI

Anlaşma çerçevesinde Türk vatandaşları da Umman’a girişte vizeden muaf tutulacak. Türk vatandaşları her seyahatte 30 güne kadar Umman’da kalabilecek. Ancak 180 günlük herhangi bir zaman dilimi içinde toplam kalış süresi 90 günü geçemeyecek.

Umman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye gidecek Umman vatandaşlarının pasaportlarının seyahat başlangıç tarihinden itibaren en az altı ay geçerliliğe sahip olması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası yaptırılmasının önemine dikkat çekildi.

ÇOK OKUNANLAR
