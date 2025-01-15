Türk TV Efsanesi Geri Dönüyor! Bomba Transferle Şubat'ta Yayın Hayatına Başlıyor

TYT Türk, 2019 yılında başladığı yayın hayatını 2020'de sona erdirmişti. Kanal, yeniden yapılanma sürecinde dikkat çekici bir yönetim kurulu oluşturdu. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, MHP’de 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekilliği yapan ve Ağustos 2024’te partisinden istifa eden Arzu Erdem üstleniyor. Yönetim kurulunda yer alan bir diğer isim ise Arzu Erdem’in avukat kızı Su Erdem oldu.