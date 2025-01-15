Türk TV Efsanesi Geri Dönüyor! Bomba Transferle Şubat'ta Yayın Hayatına Başlıyor
Türkiye’nin yeni televizyon kanalı olarak tanıtılan TYT Türk, yayın hayatına Şubat ayında yeniden başlıyor. Kanalın yayın takvimi ve kadrosu netleşirken, sabah haberlerini sunacak isim de belli oldu. Son yıllarda ödülleriyle adından söz ettiren deneyimli spiker Fatmanur Kama, TYT Türk’ün sabah haberlerini sunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TYT Türk, 2019 yılında başladığı yayın hayatını 2020'de sona erdirmişti. Kanal, yeniden yapılanma sürecinde dikkat çekici bir yönetim kurulu oluşturdu. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, MHP’de 25, 26 ve 27. Dönem Milletvekilliği yapan ve Ağustos 2024’te partisinden istifa eden Arzu Erdem üstleniyor. Yönetim kurulunda yer alan bir diğer isim ise Arzu Erdem’in avukat kızı Su Erdem oldu.
TYT Türk’ün sabah haberleri, sektörün başarılı isimlerinden Fatmanur Kama’ya emanet edildi. Show TV, Bengü Türk ve TV100 gibi kanallarda görev yapan Kama, ödülleri ve dikkat çeken performansıyla medya dünyasında güçlü bir konuma sahip. Medya kulislerinde, Kama’nın transferi için "Güçlü bir kadro oluşturuluyor" yorumları yapılıyor.
"Türkiye'nin Yeni Televizyonu" sloganıyla yola çıkan TYT Türk, güçlü bir kadro ve yenilikçi bir yayın politikasıyla ekranlara dönmeyi hedefliyor. Kanalın Şubat ayındaki başlangıcı, medya dünyasında şimdiden merakla bekleniyor.