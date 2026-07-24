Türk Siyasetinde Tarihi Gün: 'Yeni Parti'nin Kuruluş Dilekçesi İçişleri Bakanlığı Yolunda

CHP'de yaşanan 'mutlak butlan' krizinin ardından Türk siyaseti yeni bir partinin kuruluşuna hazırlanıyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel öncülüğünde 90'dan fazla milletvekilinin bugün CHP'den istifası etmesi beklenirken, 'Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin de dakikalar içerisinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi bekleniyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair çıkan mahkeme kararının ardından Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırılırken yerine önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu getirilmişti.

Bu gelişmeyle birlikte CHP içerisindeki tartışmalar da baş gösterirken, Özel ve ekibinin tüm yasal yolları deneyeceğiz tavrı, Yargıtay'ın 'mutlak butlan' kararını yeni yasama döneminde inceleme kararı almasının ardından sonuçsuz kaldı.

ÖZEL CHP'YE VEDA ETTİ

Özel, salı günü CHP Grup Başkanı sıfatıyla son kez TBMM Grubu'na seslenirken, burada 'Yeni Parti'nin kuruluşunu da ilan ederek CHP'ye veda etti.

'YENİ PARTİ'NİN DİLEKÇESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YOLUNDA

Özel'in vedasının ardından Özel ve ekibinin 'Yeni Parti' kurma çalışmaları da son noktaya geldi. 'Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin kısa süre içerisinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi beklenirken, Özel ile birlikte 90'dan fazla milletvekilinin de bugün içerisinde CHP'den istifa edeceği öngörülüyor.

ÖZEL 14.00'TE MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANACAK

Özel'in, saat 14.00'te Anadolu Kulübü'nde kendisiyle birlikte hareket eden milletvekilleriyle bir araya gelmesi ve ardından yapacağı açıklamayla son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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