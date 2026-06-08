'Türk Savaş Uçakları Yunan Bakanı Taşıyan Uçağı Taciz Etti' İddiasına Yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk savaş uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiğini ve Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik çıkan haberleri yalanladı.

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'Türk Savaş Uçakları Yunan Bakanı Taşıyan Uçağı Taciz Etti' İddiasına Yalanlama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk savaş uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiğini ve Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik çıkan haberlerle ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilirken, yaşanan olayların ayrıntıları paylaşıldı.

'KKTC'NİN HAVA SAHASI İHLAL EDİLDİ'

Açıklamada 7 Haziran günü gerçekleştiği iddia edilen olayda Yunanistan'dan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) rotasında uçuş gerçekleştiren 6 hava trafiğinden 4'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hava sahasına girerek ihlal ettiği ve bu nedenle KKTC'de konuşlu A/R nöbeti tutan iki Türk F-16 uçağının tedbir amaçlı kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçaklar, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır" ifadeleri kullanılarak söz konusu iddialar reddedildi.

'YUNANİSTAN HAVA SAHASI İHLAL EDİLMEDİ'

Paylaşımın devamında, Yunanistan hava sahasının ihlal edildiğine yönelik haberler de yalanlanırken, "Öte yandan, 6 Haziran 2026 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 115’inci Kuruluş Yıldönümü ve “Gençlik ve Havacılık Festivali” kapsamında gerçekleştirilen uçuşların tamamı 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı uçuş bölgesinde icra edilmiş olup; Yunanistan hava sahası herhangi bir şekilde ihlal edilmemiştir" denildi.

'PROVAKASYON AMACIYLA ORTAYA ATILAN İDDİALAR'

Söz konusu açıklama, "Uluslararası kamuoyunu manipüle etmek ve provokasyon oluşturmak amacıyla ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadesiyle sonlandırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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