Türk Sanat Müziğinin Efsanesi Muazzez Abacı’ya Son Veda! Torunu Gözyaşlarını Tutamadı

Sanatçı Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızı ve torununu görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede, 12 Kasım’da yaşamını yitirdi. 78’inci yaş gününde hayata veda eden Abacı’nın cenazesi, ABD’deki işlemlerin tamamlanmasının ardından dün saat 15.30’da Türk Hava Yolları’na ait tarifeli uçakla Washington’dan İstanbul’a getirildi.

Bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen törende; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın yanı sıra Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın gibi birçok sanatçı dostu ve sevenleri hazır bulundu.

Tören öncesinde Abacı’nın kızı Aslı Sabah Abacı, torunu Sarah Anderson ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

'ANNEANNEM SAYESİNDE TÜRKİYE'Yİ, ATATÜRK'Ü ÇOK SEVDİM'

Abacı'nın torunu Sarah Anderson, "Ben Muazzez Abacı'nın torunu olarak hepinizin anneanneme olan sevgisi için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sebebiyle bende Türkiye'yi, Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. O, Türkiye'nin büyük sanatçısıydı; benim de canım anneannemdi" ifadelerini kullandı.

‘GÜZEL BİR İNSANDI’

Sanatçı Emel Sayın, "Anlatacak, söyleyecek çok şeyler var, çok zor bir an, zorlanıyorum. Nedense en çok aklıma hep Muazzez ile ilk tanıştığımız, karşılaştığımız an geliyor. Bizim arkadaşlığımız, canım benim, sonuna kadar hep sevgi ve saygı çerçevesi içinde devam etti. O gerçekten çok kıymetliydi. Ve yakından tanıdığımız zaman, bilirsiniz, tanıyanlar bilir, çok iyi yürekli, iyi bir insan. Çok doğal, içinden geldiği gibi konuşan, davranan, güzel bir insandı, güzel bir arkadaştı' diye konuştu.

TÜRK SANAT MUSİKİSİNİN EN BÜYÜK YORUMCULARINDAN'

Törende konuşan sanatçı Orhan Gencebay ise şunları söyledi: 'O harika bir insandı ve en üst düzeyde yorumcularımızın başında gelen biriydi. O Türk sanat musikisinin en büyük yorumcularından biridir. Üstelik müşkülpesentti. Harika okuyor stüdyoda eserleri, her okuduğu on numara ama o beğenmezdi"

'YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR SANATÇIYDI'

Sanatçı Muazzez Ersoy, 'O'nu kelimelerle ne kadar ifade edebilirim bilemiyorum dostlar. O efsane bir ses, efsane bir yorum ve yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı. Büyük bir duayendi" dedi..

'HER NOTADA HER KELİMEDE KALPLERİMİZE DOKUNDU'

Törende konuşan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün burada, Türk sanat müziğinin efsane sesi, gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçıyı Muazzez Abacı'yı uğurlamak için bir aradayız. Muazzez Abacı, Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biriydi. Güçlü sesi, kendisine özgü yorumuyla her şarkıyı bir duygu seline dönüştüren sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle, adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırmıştı. Türk sanat müziğinin en özel eserlerini yorumlarken, her notada, her kelimede kalplerimize dokunuştu. Sayın Abacı, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da almıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli unvanı aldı ve halkın sanatçısı olarak gönüllerde yer edindi" dedi.

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Bakan Ersoy, "Onun şarkılarında herkes kendi hikayesini buldu. Bu yüzden Muazzez Abacı sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir duygu köprüsü, bir müzik abidesi olarak anılacak. Hayata gözlerini yumduğu gün, aynı zamanda Muazzez Abacı'nın doğum günüydü. Sayın Abacı'nın ilk adı da Hicran'dı. Bugün, kıymetli sanatçımızın geride bıraktığı derin hüzün, onun adıyla özdeşleşen bir vedaya dönüştü. Ama biliyoruz ki, onun sesi sahneye adım attığı ilk andan bu yana olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanında yankılanmaya devam edecek. Çünkü gerçek sanatçılar, sevenlerinin gönüllerinde ilelebet yaşarlar. Kültür ve sanat dünyamız onun ardından büyük bir boşluk hissedecek. Ancak aynı zamanda, Muazzez Abacı'nın eserleri genç sanatçılara ilham veren bir meşale olmaya devam edecek. Bu vesileyle, Türk müziğine ömrünü adamış büyük sanatçımız Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Sanatçı için 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Radyosu'nda da tören düzenlenecek. Abacı, Ankara'da Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA