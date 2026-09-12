Türk Pasaportlarında Yeni Dönem: Hızlı Geçiş Modeli Başlıyor

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 3. İçişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Türk dünyası seyahatlerinde yeni bir dönemi başlatacak stratejik düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu.

TDT bünyesindeki entegrasyonu ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen proje, üye ülke vatandaşlarının seyahat konforunu en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte havalimanlarındaki kuyrukların önüne geçilmesi ve bürokratik engellerin asgariye indirilmesi hedefleniyor.

AVRUPA BİRLİĞİ MODELİ TÜRK DÜNYASINA GELİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin kendi aralarındaki geçişlerde uyguladığı hızlı ve ayrıcalıklı sınır kontrol sistemine benzer bir modelin Türk devletleri arasında da hayata geçirileceğini belirtti. Planlanan yeni sisteme göre, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin havalimanlarında, teşkilat vatandaşı olan yolcular için özel ve bağımsız pasaport kontrol noktaları tahsis edilecek.

SINIR GEÇİŞLERİ VE GÜMRÜK KONTROLLERİ HIZLANACAK

Yeni düzenleme sayesinde Türk pasaportuna sahip vatandaşlar ile diğer üye devletlerin vatandaşları, yabancı ülke pasaport kuyruklarında beklemek zorunda kalmayacak. Ortak pasaport kontrol turnikeleri üzerinden yapılacak dijital ve fiziki doğrulamalarla, sınır ve havalimanı geçişleri çok daha hızlı, pratik ve konforlu bir hal alacak. Düzenleme, üye ülkeler arasındaki turizm, ticaret ve kültürel mobilitenin de önünü açacak.

UYGULAMA İÇİN TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türk dünyasında büyük heyecan yaratan bu yeni pasaport düzenlemesinin hangi ülkelerin sınır kapılarında tam olarak hangi tarihte devreye alınacağı henüz kesinleşmedi. Bakanlık kaynakları, altyapı ve sistem entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Takvimin netleşmesiyle birlikte, teşkilat genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilecek ortak terminal kurgusunun detayları tüm üye ülkelere resmi olarak bildirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi