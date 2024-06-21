Türk öğrencinin ölümü İspanya'yı yasa boğdu: Üniversite 3 günlük yas ilan etti

Erasmus programıyla İspanya'ya giden Türk öğrenci, Nerja'daki uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

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Türk öğrencinin ölümü İspanya'yı yasa boğdu: Üniversite 3 günlük yas ilan etti

Mynet'te yer alan habere göre, Berkehan Gündoğan, Çankaya Üniversitesi'nde İngilizce Mütercimlik ve Tercümanlık Bölümü'nü birincilikle bitirdikten sonra Erasmus programı kapsamında Malaga'da üniversite eğitimine gitti. Malaga Üniversitesi'nde Mütercim Tercümanlık Yüksek Lisansı eğitimine devam eden Gündoğan, Nerja ilçesindeki Carabeo sahilinde uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri Carabeo sahiline ulaştığında Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm haberi Malaga Üniversitesi'nde derin bir üzüntü yarattı. Üniversite yönetimi, Berkehan Gündoğan için üç günlük resmi yas ilan ederken, kampüsteki bayrakları yarıya indirdi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı ifade edilirken Gündoğan'ın olay sırasında yalnız olup olmadığının araştırıldığı belirtildi. Üniversite rektörü Teodomiro Lopez Navarrete, "Tüm üniversite camiası adına Çankaya Üniversitesi rektörüne başsağlığı dileğimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

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