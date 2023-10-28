Türk Kızılayı: Gazze'de ekiple iletişimi kaybettik

Türk Kızılayı Gazze'de ekiple aralarındaki iletişimin kesildiğini bildirdi.

Türk Kızılayı: Gazze'de ekiple iletişimi kaybettik

Türk Kızılayı, İsrail ordusunun abluka altına aldığı Gazze'deki ekibiyle iletişim kurulamadığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'deki sabit hat, mobil telefon ve internet iletişimini kesmesinin ardından Türk Kızılay'ın uluslararası sosyal medya hesabı üzerinden "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. Sivil halk, insani çalışanlar, sağlık profesyonelleri ve tesisler korunmalıdır!" açıklaması yapıldı.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain ise X sosyal medya platformundan, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’ye ilişkin paylaşımda bulundu.

“Elektrik kesintisi nedeniyle Gazze’deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi. Filistin Kızılayının acil tıbbi hizmetler sağlamaya devam edememesinden endişe duyuyoruz” ifadesine yer veren Chapagain, siviller, sağlık çalışanları ve tesislerin korunması çağrısında bulundu.

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