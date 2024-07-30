Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor

Türkiye’de faaliyet gösteren Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketlerinde yeni işe başlayan pilotların maaşları yaklaşık 152 bin lira civarında olup, uçuş süreleri, kıdemleri ve uçak tiplerine göre bu maaşlar 600 bin liraya kadar çıkabilmektedir.