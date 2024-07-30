Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor
Türk Hava Yolları’nın işe alım ilanı yayımlandı. Türk Hava Yolları’nın yayımladığı ilana göre, en az lise mezunu pilot alımı yapılacak. Türk Hava Yolları pilotuna 600 bin TL’ye kadar aylık maaş ödemesinde bulunuyor.
Türk Hava Yolları, lise mezunu çalışan arıyor. Türk Hava Yolları, en az lise mezuniyetine sahip pilot alacak. Türk Hava Yolları’nın pilotlar için ödediği maaş, sefer sıklığı ve süresine göre 152 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiyor. İşte detaylar…
FlightGlobal.com’un iş bulma portalı “Flight Jobs”, Türk Hava Yolları’nda (THY) çalışmak üzere en az lise mezunu birinci kaptan arıyor.
Pilotların insan kaynakları süreçlerini yöneten ve iş arama hizmeti sunan Flight Jobs’un sitesinde “Prestijli Türk Hava Yolları ekibine katılın ve rekabet avantajlarıyla ödüllendirici bir kariyerin tadını çıkarın” başlıklı ilan büyük ilgi gördü. İlan, “Havacılık kariyerinizi yeni zirvelere taşımaya hazır deneyimli bir B737 First Officer mısınız?” sorusuyla başlıyor ve THY’nin Boeing 737 uçaklarında görev alacak pilot adaylarında aranan kriterleri sıralıyor. Şartlar şunlardır:
- 01.01.1974 tarihinden sonra doğmuş olmak
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak
- B737 uçak tipinde en az 1000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
- Son 12 ayda B737 ile en az 250 saat uçuş yapmak
- ATPL teorik kredisine veya ATPL (A) ve EASA/FAA/ICAO CPL/IR (A) lisansına sahip olmak
- İngilizce dilinde en az ICAO Seviye 4 yeterliliğine sahip olmak
- Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
Türkiye’de faaliyet gösteren Türk Hava Yolları ve diğer havayolu şirketlerinde yeni işe başlayan pilotların maaşları yaklaşık 152 bin lira civarında olup, uçuş süreleri, kıdemleri ve uçak tiplerine göre bu maaşlar 600 bin liraya kadar çıkabilmektedir.