Türk Hava Yolları Aylık 600 bin TL Maaşla Personel Alacak: Lise Mezuniyeti Yetiyor

Türk Hava Yolları, personel arıyor. Türk Hava Yolları, en az lise mezuniyetine sahip pilot alacak. Türk Hava Yolları’nın pilotlar için ödediği maaş, sefer sıklığı ve süresine göre 152 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiyor.

FlightGlobal.com’un iş bulma portalı “Flight Jobs”, Türk Hava Yolları’nda (THY) çalışmak üzere en az lise mezunu birinci kaptan arıyor.

Pilotların insan kaynakları süreçlerini yöneten ve iş arama hizmeti sunan Flight Jobs’un sitesinde “Prestijli Türk Hava Yolları ekibine katılın ve rekabet avantajlarıyla ödüllendirici bir kariyerin tadını çıkarın” başlıklı ilan büyük ilgi gördü. İlan, “Havacılık kariyerinizi yeni zirvelere taşımaya hazır deneyimli bir B737 First Officer mısınız?” sorusuyla başlıyor ve THY’nin Boeing 737 uçaklarında görev alacak pilot adaylarında aranan kriterleri sıralıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem