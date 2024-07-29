Türk Giyim Mağazası İflasını Açıkladı: 200'ün Üzerinde Şubesi Apar Topar Kapatılıyor

Pandemiyle birlikte değişen ekonomi politikaları, dünyada son yılların en yüksek faiz seviyelerinin görülmesine neden olurken, Avrupa ve ABD'de yürütülen parasal sıkılaşma dünyayı yeni bir iflas furyasına sürükledi.



50 yılı aşkın süredir Fransa merkezli üretim yapan Naf Naf, yakaladığı başarılı satış grafiğinin ardından 2020 yılında Türk iş insanlarının başında olduğu SY Corporate'e satılmıştı. Hem Fransa hem de farklı ülkelerdeki şube sayısını artıran giyim devi, 2023 yılının Ekim ayında yaptığı konkordato başvurusunun ardından iflasını duyurmaya hazırlanıyor.



215 ŞUBESİ KEPENK İNDİRECEK



Şirket, içerisine girdiği mali darboğazdan çıkamaması üzerine üretim sürecinde kısıtlamalara gitmiş olsa da, beklenen iflas haberi nihayet geldi. Mahkeme tarafından şirkete yönelik incelemeler yapması için görevlendirilen kurulun raporu doğrultusunda 1973 yılında kurulan giyim devinin iflasına karar verilirken, 215'i aşkın şubenin ilerleyen günlerde tamamen kapatılacağı belirtildi.