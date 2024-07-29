Türk Giyim Mağazası İflasını Açıkladı: 200'ün Üzerinde Şubesi Apar Topar Kapatılıyor
Dünyayı etkisi altına alan iflas furyası, giyim sektörünü de derinden sarstı. Türk iş insanları tarafından 2020 yılında satın alınan Fransız merkezli giyim devi Naf Naf, girdiği mali darboğazdan kurtulamadı. Şirketin faaliyette olduğu tüm ülkelerden çıkacağı öğrenilirken, 215'in üzerindeki şubeyi tasfiye çalışmaları geçtiğimiz hafta itibarıyla başladı.
Pandemiyle birlikte değişen ekonomi politikaları, dünyada son yılların en yüksek faiz seviyelerinin görülmesine neden olurken, Avrupa ve ABD'de yürütülen parasal sıkılaşma dünyayı yeni bir iflas furyasına sürükledi.
50 yılı aşkın süredir Fransa merkezli üretim yapan Naf Naf, yakaladığı başarılı satış grafiğinin ardından 2020 yılında Türk iş insanlarının başında olduğu SY Corporate'e satılmıştı. Hem Fransa hem de farklı ülkelerdeki şube sayısını artıran giyim devi, 2023 yılının Ekim ayında yaptığı konkordato başvurusunun ardından iflasını duyurmaya hazırlanıyor.
215 ŞUBESİ KEPENK İNDİRECEK
Şirket, içerisine girdiği mali darboğazdan çıkamaması üzerine üretim sürecinde kısıtlamalara gitmiş olsa da, beklenen iflas haberi nihayet geldi. Mahkeme tarafından şirkete yönelik incelemeler yapması için görevlendirilen kurulun raporu doğrultusunda 1973 yılında kurulan giyim devinin iflasına karar verilirken, 215'i aşkın şubenin ilerleyen günlerde tamamen kapatılacağı belirtildi.
1200 ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK
Şirketin iflas etmesine gerekçe olarak, son yıllarda artan banka faizlerinin birçok kredinin geri ödeme şartlarını imkansız hale getirdiği belirtilirken, ilerleyen haftalarda yapılması beklenen iflas başvurusuyla birlikte şirketin 1200'ün üzerindeki çalışanı da işsiz kalmış olacak.
Avrupa'da artış gösteren işsizlik rakamlarıyla birlikte, giyim sektöründeki iflas furyasının diğer alanlara da sıçraması beklenirken, küresel iflas krizlerinin ilerleyen aylarda yeni bir işsizlik dalgası yaratmasından korkuluyor.
Bu nedenle Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçtiğimiz ay faiz indirim kararı vererek gelişmiş ülkelerde pandemi sonrası ilk iflas adımını atmıştı. ABD Merkez Bankası'nın da yılın son çeyreğinde faiz indirim sürecine başlayacağı öngörülüyor.