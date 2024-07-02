Turistleri bozkurt işareti ve bıçakla tehdit etmişti: Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre olay dün gece 02.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde bulunan bir site önünde gerçekleşti.

Konuya ilişkin emniyetten yapılan açıklama şöyle:

"Hızlıca olay yerine intikal edilmiş, yapılan incelemede şüpheli şahsın olay yerinde bulunan diğer şahıslara yönelik bıçakla tehdit ettiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu belirlenmiştir. Şüphelinin tespit ve teminine yönelik çalışmada M.İ.(43) isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, belirlenen ikamet adresinde yakalanmış, şüphelinin alkol etkisinde olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli M.İ. kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 02.07.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir"

Kaynak: ANKA