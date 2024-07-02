Turistleri bozkurt işareti ve bıçakla tehdit etmişti: O şahıs tutuklandı

İstanbul Maslak'ta bir site önünde oturan yabancı uyruklu kişileri bozkurt işareti yapıp bıçakla tehdit eden şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde elindeki bıçakla bir kafede oturan Arap iş insanlarını tehdit eden alkollü şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sarıyer Maslak Mahallesi'ne saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.İ.(43) isimli şahıs bir sitenin önündeki kafede oturan yabancı uyruklu iş adamlarını bıçakla tehdit edip küfür ve hakaretlerde bulunmuş, "Delikanlınız gelsin ben Türküm Türküm, benim ülkem burası. Arap marap anlamam, Türkiye lan burası!" diye bağıran saldırgan ardından olay yerinden uzaklaşmıştı.

Evinde gözaltına alınan M.İ.'nin olay sırasında alkollü olduğu öğrenilmiş, polisteki işlemleri tamamlanan saldırgan, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından adli makamlara sevk edilmişti. M.İ sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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