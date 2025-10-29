Turistlere Fahiş Fiyat Çıkarmıştı... Faturası Ağır Oldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da 4 turistin 59 bin liralık yemek hesabı ödemesiyle başlayan tartışma, Ticaret Bakanlığı’nın denetimiyle sonuçlandı. Almanya’dan Fenerbahçe–Stuttgart maçını izlemek için gelen turistlerin Beyoğlu’nda bir balık restoranında yaşadığı olay, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

TESPİT EDİLDİ, CEZA KESİLDİ

Şikâyetlerin ardından İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoranda inceleme başlattı. Denetimlerde, menü fiyatlarıyla adisyonda alınan ücretlerin örtüşmediği, servis ücretinde mevzuata aykırılıklar ve tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar tespit edildi. Bunun üzerine işletmeye 139 bin 304 lira idari para cezası kesildi.

FAHİŞ FİYATA SIFIR TOLERANS

Bakanlık açıklamasında ayrıca, 'hanutçuluk' yapıldığına dair bulguların da ilgili kurumlara iletildiği belirtildi. Denetimlerin süreceği vurgulanarak, yerli ve yabancı turistlerin korunması için fahiş fiyat uygulamalarına karşı sıfır tolerans politikası izleneceği ifade edildi.

Kaynak: DHA