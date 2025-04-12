Turistik Tuz Ekspresi İlk Seferi İçin Yola Çıktı

Çankırı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla organize edilen Turistik Tuz Ekspresi, yeni sezonun ilk seferi için hareket etti.

İlk seferi için sabah saatlerinde Ankara Garı'nda hareket eden tren, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Çankırı’ya ulaştı. Trenin ziyaretçilerini Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen karşıladı.

'BÜYÜK AVANTAJ'

Trenle Çankırı’ya gelen ziyaretçilerden Danyal Aşık, şunları söyledi: Burada büyük galeriler var ve etkileyici. Söylendiğine göre astım ve KOAH gibi rahatsızlıklara iyi geliyormuş. Ben burada rahat nefes aldığımı hissediyorum. Tuz mağarası dışında Çankırı’nın başka özellikleri de var. Nazım Hikmet’in burada kaldığı cezaevi dönemi, Piraye’nin izleri. Bunlar turizm hareketliliğine dahil edilirse çok daha iyi olur. Belediye ve kültür müdürlüğü bu konuda çalışmalar yapmalı. Ilgaz gibi özel bir kayak merkezine sahip olmanız turizmi renklendirmek ve çeşitlendirmek açısından büyük avantaj.

Kaynak: İHA