Turist Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı

Aksaray kara yolunda turistleri taşıyan minibüsün devrildi. Nevşehir'den Alanya'ya giden minibüsteki 18 kişi yaralandı.

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Turist Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Nevşehir-Aksaray kara yolunda meydana geldi. Nevşehir'den Alanya'ya turistleri taşıyan Aydın E. idaresindeki 07 NEJ 84 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Turist Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı - Resim : 1

Kazada, minibüsteki 15'i turist, 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turist Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı - Resim : 2

Yaralılar, müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Turist Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı - Resim : 3

Minibüsün yedek şoför Erdoğan Çetin, "Ben arkada uzanıyordum. Kaydırmış. Bir anda araç bu tarafa döndü. Kapadokya'dan Alanya'ya gidiyorduk" dedi.

Turist Minibüsü Devrildi: 18 Yaralı - Resim : 4

Kaynak: DHA

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