O Belediyeden İşçilerine 31 Bin Lira Promosyon!

Manisa Turgutlu Belediyesi’nde banka promosyonu ihalesi sonuçlandırıldı. Atılan 3 yıllık imzayla birlikte Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.’ye bağlı çalışan 733 personelin, 31 bin TL promosyon ödemesi alacağı duyuruldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yapı Kredi Bankası yetkilileri ile protokol imzaladı. Protokole göre, Personel A.Ş.’ye bağlı 733 personel, bu aydan itibaren gelecek üç yıl boyunca maaşlarını en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası’ndan alacak ve belediye personeline, 31 bin 500 TL promosyon verilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akın, “Emeğiyle, alın teriyle bu parayı sonuna kadar hak eden tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diler, ödenecek olan 31 bin 500 TL promosyon ücretlerini sağlıklı günlerde harcamalarını temenni ederim” ifadelerini kullandı.