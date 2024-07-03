O Belediyeden İşçilerine 31 Bin Lira Promosyon!

Manisa Turgutlu Belediyesi’nde, Yapı Kredi ile yapılan anlaşma neticesinde belediye personeli 31 bin TL promosyon ödemesi alacak. Belediye çalışanları 3 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi bankasından alacak.

Son Güncelleme:
O Belediyeden İşçilerine 31 Bin Lira Promosyon!

Manisa Turgutlu Belediyesi’nde banka promosyonu ihalesi sonuçlandırıldı. Atılan 3 yıllık imzayla birlikte Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş.’ye bağlı çalışan 733 personelin, 31 bin TL promosyon ödemesi alacağı duyuruldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yapı Kredi Bankası yetkilileri ile protokol imzaladı. Protokole göre, Personel A.Ş.’ye bağlı 733 personel, bu aydan itibaren gelecek üç yıl boyunca maaşlarını en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası’ndan alacak ve belediye personeline, 31 bin 500 TL promosyon verilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akın, “Emeğiyle, alın teriyle bu parayı sonuna kadar hak eden tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diler, ödenecek olan 31 bin 500 TL promosyon ücretlerini sağlıklı günlerde harcamalarını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Manisa Banka promosyonları Yapı Kredi
Son Güncelleme:
Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor Alanında öncü olan 2 dev bankaya el konuldu. Binlerce müşterinin parası bulunuyor
Belediye Başkanı ile Uzman Çavuş Birbirine Girdi! Vatandaşlar Zor Ayırdı Belediye Başkanı ile Uzman Çavuş Birbirine Girdi!
İstanbul'da Toz Kavgası: Bam Güm Yerleştirdi, Ağzımı Burnumu Dağıttı İstanbul'da Toz Kavgası: Bam Güm Yerleştirdi, Ağzımı Burnumu Dağıttı
Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor Kabak mücverini Yunan şefler böyle kızartıyor ve lezzeti ikiye katlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Oranlar Belli Oldu Ama… 4 Milyon Emekliye Zam Yok! 4 Milyon Emekliye Zam Yok!
Milyonlarca Memurun Zamlı Maaşı Netleşti! İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu... İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaşlar
İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti İlhan Şen’den hayranlarını yıkan haber. FOX TV'deki diziyle ünlenmişti
Makas Açılıyor: İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı ENAG, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı