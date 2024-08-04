Tünel Trafiğe Kapatıldı: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu! Ambulans Geçmekte Zorlandı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünelin 67 metre uzatılması için çalışmalar geçtiğimiz gün başladı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanıyor.

Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola giriyor ancak Bolu batı gişeleri ile Abant gişeleri arasında ve D-100 kara yolunda İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor. Üniversite Kavşağı’nda yaşanan araç yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

Ayrıca, trafiğin kilit olduğu saatlerde ise bir ambulansın emniyet şeridinden geçmekte zorlandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA