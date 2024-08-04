Tünel Trafiğe Kapatıldı: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu! Ambulans Geçmekte Zorlandı

TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde yapılan çalışmalar sürücülere zor anlat yaşattı. Sürücülerin D-100 kara yoluna yönlendirildiği Bolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluşurken bir ambulans emniyet şeridinden geçmekte zorlandı.

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Tünel Trafiğe Kapatıldı: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu! Ambulans Geçmekte Zorlandı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünelin 67 metre uzatılması için çalışmalar geçtiğimiz gün başladı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanıyor.

Tünel Trafiğe Kapatıldı: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu! Ambulans Geçmekte Zorlandı - Resim : 1

Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola giriyor ancak Bolu batı gişeleri ile Abant gişeleri arasında ve D-100 kara yolunda İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor. Üniversite Kavşağı’nda yaşanan araç yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

Tünel Trafiğe Kapatıldı: Uzun Araç Kuyrukları Oluştu! Ambulans Geçmekte Zorlandı - Resim : 2

Ayrıca, trafiğin kilit olduğu saatlerde ise bir ambulansın emniyet şeridinden geçmekte zorlandığı anlar kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

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