Tünel Şantiyesinde Korkunç Olay! İşçi 24 Metrelik Kuyuya Düştü

Hatay'da tünel şantiyesinde çalışan 21 yaşındaki işçi 24 metrelik kuyuya düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Tünel Şantiyesinde Korkunç Olay! İşçi 24 Metrelik Kuyuya Düştü

Hatay'ın Belen ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde devam eden tünel şantiyesinde çalışan 21 yaşında Ali G. 24 metrelik kule kazığı kuyusuna düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri işçiyi kısa süren çalışmayla kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan işçinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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