Tünel İnşaatında Feci Kaza: 4 İşçi Yaralandı

Seydişehir-Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel tünel inşaatındaki iskeleye TIR'ın çarpması nedeniyle iskelede çalışan 4 işçi düştü.

Olayı gören çalışma arkadaşlarının durumu ihbar etmesi üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet Çam, Ali Gümüş, Musa Gümüş ve Mehmet Şarlı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA