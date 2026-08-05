Tunceli'den Sevindiren Haber: Köylülerin ve Ekiplerin 5 Saatlik Orman Mesaisi Zaferle Bitti
Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan örtü yangını, helikopterlerin havadan, ekiplerin ve köylülerin ise karadan tırmık ve küreklerle yürüttüğü 5 saatlik zorlu müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.
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Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
HAVADAN HELİKOPTER KARADAN TIRMIK VE KÜREK MESAİSİ
Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangına iş makinelerinin yanı sıra tırmık ve küreklerle müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopter de havadan destek verdi.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, bazı evlerin bahçeleri ve meyve ağaçları zarar gördü.
Kaynak: AA
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