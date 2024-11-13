Tunceli'den Acı Haber! Bir Polis Şehit Oldu

EGM'den yapılan açıklamada, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehit polis memuru Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehadet haberini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.