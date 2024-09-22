Tunceli'de Sağanak Sonrası Heyelan!

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura bürünürken, Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

Pülümür Belediyesi'ne ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı. Yetkililer su kenarlarında oluşacak sel ve yolda kaya düğmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: İHA