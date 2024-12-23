Tunceli'de 40 Köye Ulaşım Kesildi

Tunceli’de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Nazımiye ilçesinde 23, Ovacık ilçesinde 17 olmak üzere toplamda 40 köy yolu, ulaşıma kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip köy yollarının yeniden ulaşıma açılması amacıyla temizleme ve küreme çalışmalarına başladı.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI DA SÜRÜYOR

Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açık tutmak için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA