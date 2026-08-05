Tunceli'de 3 Köyün Arasında Korkutan Orman Yangını

Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın şiddetiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri kontrol altına alabilmek için devletin tüm imkanları ve bölge halkı seferber oldu.

Son Güncelleme:
Tunceli'de 3 Köyün Arasında Korkutan Orman Yangını
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER VE KÖYLÜLERDEN OMUZ OMUZA MÜCADELE

İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Tunceli Orman yangınları
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cezaevinden Çıktı, Can Aldı: Hemşireyi Bıçaklayan Sabıkalı Saldırgan Bu Kez Nilda’yı Katletti! Cezaevinden Çıktı, Can Aldı: Hemşireyi Bıçaklayan Sabıkalı Saldırgan Bu Kez Nilda’yı Katletti!
'Çerçeve Yasa' Teklifi 360'a Yakın İmzayla Meclis'e Sunuldu 'Çerçeve Yasa' Teklifi 360'a Yakın İmzayla Meclis'te
ÇOK OKUNANLAR
Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi: 'Demirtaş Evine, Öcalan Umuda, Ahmetler Göreve...' Süreç Yasasında İlk İmzayı Atan Bahçeli Tarihi Çıkışını Yineledi
İşte 12 Maddelik 'Çerçeve Yasa' Teklifi: MGK Şartı Getirildi, Abdullah Öcalan Kapsam Dışı Bırakıldı MGK Şartı Getirildi, Öcalan Kapsam Dışı Bırakıldı
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Yerine Geçen İsim Belli Oldu, Yine CHP'den Biri Kazandı Sinem Dedetaş'ın Yerine Geçen İsim Belli Oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon: Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında Veli Ağbaba’nın Ağabeyi Hür Ağbaba Gözaltında
Milyonluk Asfalt İhalesinde Fiyat Oyunu İddiası: Avcılar Belediyesi Soruşturmasında Flaş Gözaltılar Milyonluk Asfalt İhalesinde Fiyat Oyunu İddiası