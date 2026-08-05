Tunceli'de 3 Köyün Arasında Korkutan Orman Yangını
Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk alanda çıkan yangın rüzgarın şiddetiyle ormanlık alana sıçradı. Alevleri kontrol altına alabilmek için devletin tüm imkanları ve bölge halkı seferber oldu.
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Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
EKİPLER VE KÖYLÜLERDEN OMUZ OMUZA MÜCADELE
İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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