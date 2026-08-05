Tunceli'de 3 Köyün Arasında Korkutan Orman Yangını

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Tunceli'de Yolkonak, Beydamı ve Karyemez köyleri arasındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

EKİPLER VE KÖYLÜLERDEN OMUZ OMUZA MÜCADELE

İhbar üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Munzur Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Köylülerin de desteğiyle ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA