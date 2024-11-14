Tunceli Şehidine Gözyaşları İçinde Veda Etti

Tunceli’de atış eğitim alanında arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit düşen Yiğit Can Yiğit, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Tunceli Şehidine Gözyaşları İçinde Veda Etti

Tunceli’de atış eğitimi sırasında kazara ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Polis Memuru Yiğit Can Yiğit memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Tunceli Şehidine Gözyaşları İçinde Veda Etti - Resim : 1

Tunceli'de 29 yaşındaki Yiğit Can Yiğit, Atatürk Mahallesi'ndeki atış eğitim alanında arkadaşının silahından çıkan merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti.

Tunceli Şehidine Gözyaşları İçinde Veda Etti - Resim : 2

Şehit asker Yiğit Can Yiğit’in naaşı düzenlenen töreninin ardından helikopter ile memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine getirildi. Şehidin eşi İlknur Yiğit’in Türk Bayrağı sarılı tabuta bakarak ağlaması, yürekleri dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit, Isırganlı Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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