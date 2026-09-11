Tunceli-Ovacık Yolu Kullananlar Dikkat: 5 Gün Boyunca Tamamen Kapanıyor
Tunceli ile Ovacık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelan ve kaya düşmelerine karşı yürütülen çelik ağ örme çalışmaları sebebiyle 14-18 Eylül tarihleri arasında belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en virajlı ve sarp güzergahlarından biri olan Tunceli-Ovacık kara yolunda, sürücü güvenliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla başlatılan yol genişletme ve güvenlik tedbirleri çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda 14-18 Eylül'de kara yolunun Karşılar Karakolu ile Aşağıtorunoba mevkileri arasında çelik ağ çalışması yapılacak.
Belirlenen günlerde kara yolu 08.00-19.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Kaynak: AA
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