Tuncay Sonel'in Gülistan Kaybolmadan 19 Gün Önce Söylediği Sözler Ortaya Çıktı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Gülistan Doku kaybolmadan günler önce 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısında yaptığı konuşma ortaya çıktı. Sonel'in toplantında, "İnşallah hem Tunceli’de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gülistan Doku kaybolmadan önce 17 Aralık 2019’da dönemin valisi Tuncay Sonel’in, Valilik’te düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı’nda yaptığı konuşma ortaya çıktı.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE' TOPLANTISINDA KONUŞMUŞ

Toplantıya, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği şüphesiyle tutuklanan eski başhekim Çağdaş Özdemir, Doku’nun kaybolmasının ardından aileye baskı kurduğu iddiasıyla açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş ile bazı kurum yetkilileri katıldı.

'TOPLUMUN HER KESİMİNDE KADINLAR VAR, İNSAN GURUR DUYUYOR'

Komisyon toplantısında konuşan Sonel, kadının toplumun her alanında önemine değinerek, Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Bu huzur ortamının sağlanmasında özellikle kahraman güvenlik güçlerine, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum. Yanımızda başsavcımız, kurum müdürlerimiz var. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar” dedi.

'İNSANLIK DIŞI OLAYLAR YAŞANMAZ İNŞALLAH'

Vali Sonel, 4 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir’in cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayını hatırlatarak, “Maalesef üzücü olaylar oluyor. Son olarak Ordu’da üzücü bir olay yaşadık. Bu hepimizi hakikaten çok üzdü, olumsuz etkiledi. İnşallah hem Tunceli’de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah. Biz Tunceli ailesi olarak burada arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet eylemlerin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Gülistan Doku Tunceli
