Tunca Nehri'nde Gizemli Ölüm: 9 Saat Arayla İki Ceset Bulundu

Edirne’de Tunca Nehri’nde 9 saat arayla iki erkek cesedi bulundu. Cansız bedenlerin kayıp olarak aranan Halil İbrahim Arslan ve arkadaşı Volkan Cevizli’ye ait olduğu tespit edildi.

Son Güncelleme:
Tunca Nehri'nde Gizemli Ölüm: 9 Saat Arayla İki Ceset Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne’de Kurban Bayramı'nın ilk günü, ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Halil İbrahim Arslan için ailesi 28 Mayıs Perşembe günü kayıp ihbarında bulundu. Arslan için geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, en son arkadaşı Volkan Cevizli'yle görüldüğü ve ondan da haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı.

İkili için arama çalışmaları sürerken bugün saat 09.00 sıralarında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de yapıldığı Sarayiçi bölgesindeki Tunca Nehri’nde, bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD'ın botla nehirden çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcı incelemesinin ardından ceset otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede, cansız bedenin hakkında kayıp ihbarı bulunan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Tunca Nehri'nde Gizemli Ölüm: 9 Saat Arayla İki Ceset Bulundu - Resim : 1

9 SAAT SONRA ARKADAŞININ CESEDİ BULUNDU

Aradan geçen 9 saatin ardından, saat 18.00 sıralarında aynı bölgede su yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz durduğu görüldü. İhbarla bölgeye yeni ekipler gönderildi. AFAD ekibinin bot yardımıyla sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, sabah cesedine ulaşılan Halil İbrahim Arslan'ın arkadaşı Volkan Cevizli olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler
Edirne
Son Güncelleme:
Bayram Ziyareti Cinayetle Bitti: Yazar Ayten Öztürk Öldürüldü Bayram Ziyareti Cinayetle Bitti: Yazar Ayten Öztürk Öldürüldü
Çanakkale'de Vahşet: 72 Yaşındaki Kadın Sopayla Katledildi 72 Yaşındaki Kadın Sopayla Katledildi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı: O Koltuğa Kimseyi Oturtmadı, İsimler Belli Oldu Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı
Kılıçdaroğlu: Hesap Soracağım, Tertemiz Bir Kurultay Yapacağız Kılıçdaroğlu: Hesap Soracağım, Tertemiz Bir Kurultay Yapacağız
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti
Özgür Özel'in Mitingine Katılan Vekiller Belli Oldu: İşte O 45 Kişilik Liste Özgür Özel'in Mitingine Katılan Vekiller Belli Oldu
Bayram Tatili Bitti, Dönüş Çilesi Başladı: Trafik Durma Noktasında Bayram Tatili Bitti, Dönüş Çilesi Başladı