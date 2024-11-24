Tüm Yurtta Kar Alarmı! Önümüzdeki 3 Güne Dikkat, Meteoroloji Uzmanı Uyardı

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceğini bildiren Çelik, "Yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış var. Salı günü İç Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış görülecek. Çarşamba günü ise Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar aralıklarla devam edecek." diye konuştu.

Çelik, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, salı günü ise Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışların oldukça kuvvetli olacağını dile getirdi.