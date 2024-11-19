Tüm Türkiye'nin Gözü Bu Davada! 'Yenidoğan Çetesi' Savunma Yapıyor

Tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatan 'Yenidoğan Çetesi' davası dün görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasının ikinci celsesine bugün devam ediliyor.

Gerçek Gündem muhabiri Rıfat Kırcı, mahkeme salonundan bildiriyor...

12.30 AVUKATLAR SORUYOR

Avukatlar, sanık Hasan Basri Gök'e sorular yöneltiyor.

11.55 'DOĞUKAN DOKTOR GİBİ KONUŞUYORDU'

Mahkeme Başkanı: Mehtap, “Çocuğu öldür” derken ne demek istedin?

Hasan Basri Gök: Nabzı düşüktü, bebeği görmediğim için öyle konuşmuşumdur.

Mahkeme Başkanı: Basamakları neden düşürmek istediniz?

Hasan Basri Gök: Dikkat çekmemek için.

Mahkeme Başkanı: Osman bebekle ilgili epikriz kötüleştirmekten bahsetmişsiniz, neden?

Hasan Basri Gök: Şablonlara yazmamız gerekiyordu.

Mahkeme Başkanı: Üç gün yaşayan bir bebeği altı gün yaşamış gibi sisteme girmişsiniz. “Dikkat etsinler” demişsiniz, bu ne demek?

Hasan Basri Gök: Bebek üç gün yaşamış ama altı gün sistemde kalmış. Fark edilir diye böyle dedim.

Mahkeme Başkanı: Hâlâ kendini doktor olarak tanıtıyor mu?

Hasan Basri Gök: Evet, gördüm. Şehmuz hocaya ulaşamıyorlardı. O yüzden Doğukan doktor gibi konuşuyordu.

Mahkeme Başkanı: 112 bunu fark etmiyor mu?

Hasan Basri Gök: Hayır, sistem üzerinden ayarlıyorlardı.

Mahkeme Başkanı: Kaya bebekle ilgili ne biliyorsunuz?

Hasan Basri Gök: Anneyi sevk ettiler. Doğum yapıyordu, acil sevk edilmesi gerekiyordu. O hastaneye gitmesi çok saçmaydı.

Mahkeme Başkanı: Opara bebekle ilgili bilgin nedir?

Hasan Basri Gök: Bebek bir günde ex oldu. Yenidoğan servisine sevk edilmemesi gerekiyordu. Şehmuz hoca ilgilenmedi. Zaten hiçbir bebekle ilgilenmiyordu. Epikrizini Doğukan’la birlikte ben yazdım.

Mahkeme Başkanı: Doğukan soruşturmadan bahsediyor, doğru mu?

Hasan Basri Gök: Evet, Doğukan bilgi almış, “Hakkımızda büyük bir soruşturma var” dedi.

Mahkeme Başkanı: “Artık bıktım, sapasağlam bebekleri entübe ediyorsunuz” diye bir konuşmam var, hatırlıyor musunuz?

Hasan Basri Gök: Evet, çok uzun süre yatışta bekleyen bebeklerle ilgiliydi ama sağlam bebekler için değil.

11.30 'ÇİRKİN BİR CÜMLE'

Mahkeme Başkanı: Mehtap ile bir konuşmanda ‘50 satürasyonlu çocuk mu olur?’ diyorsun. ‘O da ne yapalım öldürelim mi?’ diyor.

Hasan Basri Gök: Evet çok düşük bir satürasyon bebek için. Ama çirkin bir cümle.

Mahkeme Başkanı: Siz böyle mi yapıyorsunuz?

Hasan Basri Gök: Bebeğin sürekli kalbinin durup geri gelmesine neden olan bir durum vardı, o yüzden.

Mahkeme Başkanı: Mehtap’a "Bebeği öldür" demişsiniz.

Hasan Basri Gök: Bebeği görmedim. Bilmiyorum.

11.00 'BAKANLIKTAN GELENLER GÖRMEDİ'

Mahkeme Başkanı: Denetimlerde 'Allah’tan ilaca bakmamışlar, mal bunlar' demişsin.

Hasan Basri Gök: O ilaçların orada durması yasaktı ama Sağlık Müdürlüğü’nden gelenler dolaplara bakmadıkları için görmediler. Ona dair bir konuşmaydı.

Mahkeme Başkanı: 'Bu ex bebek bana neden kaldı' demişsin.

Hasan Basri Gök: İlk tapelerde de bana sordular. Fırat Sarı bana söyledi. Son dönemlerde raporlarını ben yazıp hastaneye gönderiyordum. Gelen nota göre raporları düzenliyorduk.

Mahkeme Başkanı: '20 yatışa uygun epikriz raporu yazılmasını istemişsin.'

Hasan Basri Gök: Hatırlamıyorum.

'HER ŞEYİN ÜCRETİ VARDI'

Mahkeme Başkanı: 'Günlük epikriz raporu yazılırsa ciro düşer, fiyat düşer' demişsin.

Hasan Basri Gök: Fırat Sarı düşük ücretler ödüyordu. Fırat Sarı, tüm sorumlulara para ödüyordu. Her şeyin bir ücreti vardı; doktora yardım etmek, epikriz raporu yazılması gibi işler.

'İLAÇ SATIŞINDAN 40 BİN LİRA KAZANDIK'

Mahkeme Başkanı: 'Basamakları boşver, önemli değil' diyorsun.

Hasan Basri Gök: Basamak hastaneler doğru değildi. SGK’dan buna göre para alınıyordu. Önümüzdeki basamakları değiştiriyorduk. Hastanedeki ilaçları da Doğukan ile birlikte satıyorduk. İlaç satışından 40 bin lira para kazandık.

'İLAÇLARI ALIRKEN HASTANENİN HABERİ VARDI'

Mahkeme Başkanı: Hemşirelerden aldığınız ilaç var mı?

Hasan Basri Gök: Evet, aldık. Fırat Sarı’nın bilgisi dahilinde aldım. Denetim var diye bir seferinde 24 kutu ilaç verdiler. İlaçları alırken hastanenin haberi vardı. Bu raporu zaten hastane başhekimi ve sahibi görüyor. Bunlar fark edilmeyecek ilaçlar değil; sistemden düştüğünde herkesin haberi olur. Sonuçta hastanenin birdenbire cirosu artıyordu.

10.53 'GÖZÜMLE GÖRDÜĞÜM ŞEYLER'

'Resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç örgütüne suç isleme amacıyla üye olmak' suçlarından yargılanan Hasan Basri Gök'un savunması:

"Savcılıkta da emniyette de anlattım. Çoğu gözümle gördüğüm, bildiğim şeyler. Exel sistemi vardı. Hastane sorumluları bebeklerin değerlerini atardı. Avcılar'ın Sekreteri yollardım mesela. Bu notlar birlestirilip rapor olarak geri gidiyordu. Reyap, Silivri, Duygu hastanelerinde çalıştım. 2019-2021 yıllarında çalıştım. Fırat Sarı'nın normal hemşiresiydim. Son 6 ayda epikrize yardım ettim. Şoförlüğünü yaptım.

'112 ARAYA GİRMEDEN FIRAT SARI ALIRDI BEBEĞİ'

Bebek sevkleri tıp merkezinden, tanıdık doktordan ya da 112'den alınıyordu. 112 araya girmeden Fırat Sarı alırdı bebeği. 112'ye bildirmeden oranın çocuk doktoruyla alan doktor arasında bebek alınıyordu. Aileye '112'ye haber vermeyelim uzağa atarlar, yakında hastane var' deyip gönderiyorlardı.

Hastanın ilacı 1 adetse düşülen 3 tane oluyordu. Hasta yatışları normalden uzun oluyordu SGK'dan para almak için."

Yapılan büyük denetim işinde ben dışarıda bekliyordum."

Hakim iddianamede geçen "Denetimler sırasında tüm işletmeye girdiler" ifadesini Gök'e sordu. Gök "Tüm işletme derken Fırat Sarı'nın işlettiği hastaneler, yenidoğan bakım üniteleri" dedi.

'HASTANEYE PARASINI VERDİK, GERİSİNİ FIRAT ALDI'

Gök, hakimin "İfadenizde Serdarova bebeğin ailesinden para istediğiniz geçiyor" diye sorması üzerine, "Fırat Sarı aradı; sevk vardı ancak ailenin parası yoktu. Fırat Sarı kendi komisyon ücretini aldı. Toplamda yaklaşık 40 bin lira toplandı. Hastaneye parasını verdik, gerisini Fırat aldı. Bize de ek ödeme yaptı" dedi.

10.48 SAVUNMALAR BAŞLIYOR

Mahkeme başkanı barolardan gelen katılma taleplerini okudu. Sanık Hasan Basri Gök'ün savunması alınacak.

10.13 SANIKLAR GETİRİLDİ

Mahkeme başkanı yerini aldı. 'Yenidoğan Çetesi' elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında olduğu sanıklar duruşma salonuna getirildi.

10.00 BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

'Yenidoğan Çetesi' davasında, duruşmanın ikinci günü çevik kuvvet ekipleri adliyede güvenlik önlemleri aldı. Duruşma saati 10.00 olarak belirtilse de hazırlıklar devam ettiği için henüz başlamadı.

Polis ekipleri basın çalışanlarını henüz salona almıyor. Adliyedeki kalabalık düne göre daha az olsa da duruşmayı takip etmek isteyenler salonun önünde bekleyişini sürdürüyor.

09.00 SANIKLAR SAVUNMA YAPACAK

'Yenidoğan Çetesi' davasının saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Bugünkü duruşmada sanıklar savunma yapacak.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?

22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada dün savcı, tüm katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddini talep etti. Sanık avukatları ise savcının görüşüne katılarak suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem