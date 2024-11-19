Tüm Türkiye'nin Gözü Bu Davada! 'Yenidoğan Çetesi' Savunma Yapacak

'Yenidoğan Çetesi'nin davası dün görülmeye başlandı. Gözler bugün görülen ilk duruşmanın ikinci celsesinde... Sanıkların savunma yapması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Tüm Türkiye'nin Gözü Bu Davada! 'Yenidoğan Çetesi' Savunma Yapacak

Tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatan 'Yenidoğan Çetesi' davası dün görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasının ikinci celsesine bugün devam ediliyor.

Gerçek Gündem muhabiri Rıfat Kırcı, mahkeme salonundan bildiriyor...

SANIKLAR GETİRİLDİ

Mahkeme başkanı yerini aldı. 'Yenidoğan Çetesi' elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında olduğu sanıklar duruşma salonuna getirildi.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

'Yenidoğan Çetesi' davasında, duruşmanın ikinci günü çevik kuvvet ekipleri adliyede güvenlik önlemleri aldı. Duruşma saati 10.00 olarak belirtilse de hazırlıklar devam ettiği için henüz başlamadı.

Tüm Türkiye'nin Gözü Bu Davada! 'Yenidoğan Çetesi' Savunma Yapacak - Resim : 1

Polis ekipleri basın çalışanlarını henüz salona almıyor. Adliyedeki kalabalık düne göre daha az olsa da duruşmayı takip etmek isteyenler salonun önünde bekleyişini sürdürüyor.

SANIKLAR SAVUNMA YAPACAK

'Yenidoğan Çetesi' davasının saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Bugünkü duruşmada sanıklar savunma yapacak.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?

22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada dün savcı, tüm katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddini talep etti. Sanık avukatları ise savcının görüşüne katılarak suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddine karar verdi.

'Yenidoğan Çetesi'nde Bir Kan Donduran Skandal Daha! İYİ Partili Çömez Açıkladı: Bebeklerin Testislerini Sıkıştırarak Çürütmüşler'Yenidoğan Çetesi'nde Bir Kan Donduran Skandal Daha! İYİ Partili Çömez Açıkladı: Bebeklerin Testislerini Sıkıştırarak ÇürütmüşlerGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Faydalı Diye Son Dönemlerin En Popüler Besiniydi: Gizli Tehlikesi Ortaya Çıktı! Faydalı Diye Son Dönemlerin En Popüler Besiniydi: Gizli Tehlikesi Ortaya Çıktı!
Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek Google Haritalar'a Yeni Özellik! Android ve iOS'a Birlikte Gelecek
Manzarayı İzlemek İsterken Hastanelik Oldu Manzarayı İzlemek İsterken Hastanelik Oldu
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?