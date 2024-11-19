Tüm Türkiye'nin Gözü Bu Davada! 'Yenidoğan Çetesi' Savunma Yapacak

Tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatan 'Yenidoğan Çetesi' davası dün görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasının ikinci celsesine bugün devam ediliyor.

Gerçek Gündem muhabiri Rıfat Kırcı, mahkeme salonundan bildiriyor...

10.13 SANIKLAR GETİRİLDİ

Mahkeme başkanı yerini aldı. 'Yenidoğan Çetesi' elebaşı Fırat Sarı'nın da aralarında olduğu sanıklar duruşma salonuna getirildi.

10.00 BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

'Yenidoğan Çetesi' davasında, duruşmanın ikinci günü çevik kuvvet ekipleri adliyede güvenlik önlemleri aldı. Duruşma saati 10.00 olarak belirtilse de hazırlıklar devam ettiği için henüz başlamadı.

Polis ekipleri basın çalışanlarını henüz salona almıyor. Adliyedeki kalabalık düne göre daha az olsa da duruşmayı takip etmek isteyenler salonun önünde bekleyişini sürdürüyor.

09.00 SANIKLAR SAVUNMA YAPACAK

'Yenidoğan Çetesi' davasının saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Bugünkü duruşmada sanıklar savunma yapacak.

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?

22’si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada dün savcı, tüm katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddini talep etti. Sanık avukatları ise savcının görüşüne katılarak suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme katılma taleplerinin "suçtan zarar görmedikleri" gerekçesiyle reddine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem