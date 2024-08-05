Tüm Türkiye'nin Beklediği Haberde Kritik Gelişme! Instagram'ın Ne Zaman Açılacağı Belli Oldu

Tüm Türkiye'nin merak ettiği 'Instagram ne zaman açılacak?' sorusu cevap buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile Instagram yetkilileri arasındaki kritik görüşme olumlu geçti. Kaynaklara göre bir aksilik yaşanmaması halinde Instagram’a erişim engeli akşam saatlerinden itibaren kaldırılacak.

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Tüm Türkiye'nin Beklediği Haberde Kritik Gelişme! Instagram'ın Ne Zaman Açılacağı Belli Oldu

GERÇEK GÜNDEM - Hamas Lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından taziye paylaşımı yapılan Türkiye’deki hesapların kapatılmasına tepkiler çığ gibi büyürken bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ile saat 13.45'te başlayan kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Instagram yasağına destek vererek muhalefete yüklendi. Erdoğan, muhalefet için "Batı'dan çok Batıcı, İsrail'den çok İsrailci olan bu ev zencilerinin tek gayesi sahiplerine şirinlik yapmaktır" dedi.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Tüm bu gelişmeler sonrası vatandaşların aklındaki tek soru Instagram'ın ne zaman açılacağı oldu. Bakan Uraloğlu ile Instagram yetkilileri arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri Instagram yetkililerine terörü destekleyen paylaşımlar için aksiyon alınmasına dair taleplerini iletti. Instagram yetkilileri de bu talepleri olumlu karşıladı. Gerçek Gündem'in ulaştığı kaynaklara göre bir aksilik yaşanmaması halinde Instagram’a erişim engeli akşam saatlerinden itibaren kaldırılacak.

Son karar kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılacak bilgilendirme sonrası verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram Yasağına Tam Destek! Instagram'a 'Mafya', Muhalefete 'Ev Zencisi'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram Yasağına Tam Destek! Instagram'a 'Mafya', Muhalefete 'Ev Zencisi'Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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