Tüm Türkiye Almak İçin Sırada Bekliyor: Kilosu 85 Liraya Çıktı

Bu yıl beklenenin oldukça üzerinde gelen incir hasadı, üreticinin yüzünü güldürdü. Mersin'in Mut ilçesinde 4 bin 200 ton rekolte bekleyen üreticiler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişlere yetişemediklerini açıkladı. İncir'in tarladan çıkış fiyatı ise 85 TL olarak belirlendi.

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Tüm Türkiye Almak İçin Sırada Bekliyor: Kilosu 85 Liraya Çıktı - Resim: 1

Mersin'in Mut ilçesinde 4 bin 500 dekarlık alanda yetiştirilen incirde hasat mesaisi devam ediyor.

Dereköy Mahallesi'nde çiftçilerin dalından topladığı ürünler, boylarına göre sandıklara yerleştiriliyor.

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Tüm Türkiye Almak İçin Sırada Bekliyor: Kilosu 85 Liraya Çıktı - Resim: 2

Sofralık tüketim ve kurutmalık olarak tercih edilen meyveler, kamyonetlerle Mersin haline taşınıyor.

İlçe genelinde incirden bu yıl 4 bin 200 ton rekolte bekleniyor.

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Tüm Türkiye Almak İçin Sırada Bekliyor: Kilosu 85 Liraya Çıktı - Resim: 3

Dereköy Mahallesi Muhtarı Bülent Yüksel, AA muhabirine, meyvelerin kalitesi ve veriminden memnun olduklarını söyledi.

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Tüm Türkiye Almak İçin Sırada Bekliyor: Kilosu 85 Liraya Çıktı - Resim: 4

İncire talebin yoğun olduğunu belirten Yüksel, "Ürünlerimizin kilogramı 85 liradan satılıyor. Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz." dedi.

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Tüm Türkiye Almak İçin Sırada Bekliyor: Kilosu 85 Liraya Çıktı - Resim: 5

Üretici Tuğba Çabuk da ürünün fiyatından memnun olduklarını ifade ederek, "İncirlerimiz Mersin halinden ülkeye dağılıyor. Kurutmalık olarak ayırdığımız ürünleri güneş altında bekletiyoruz." diye konuştu

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