Tüm Siyasi Partiler Kabul Etti: Yenidoğan Skandalına İlişkin TBMM'de Komisyon Kuruldu!
TBMM'de yenidoğan çetesi tarafından katledilen bebeklerin ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması için komisyon kuruldu.
Meclis, Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesi skandalı için düğmeye bastı.
TBMM Genel Kurulu'nda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve komisyon gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.
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