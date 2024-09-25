Tüm Şehir Bunu Konuşuyor! Elma Bahçesine Giren Şoke Oldu

Türkiye'nin elma üretim merkezi Isparta'da yeni başlayan hasat dönemi, dolu afetinin gölgesinde kaldı. Senirkent ilçesi ve Büyükkabaca beldesinde cumartesi günü öğleden sonra etkili olan dolu yağışı, elma bahçelerinde büyük zarara yol açtı.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları hızla başlatılırken, Isparta Valisi Aydın Baruş, zarar gören alanları ziyaret ederek çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Baruş, TARSİM ile yapılan görüşmeler sonucunda sigortalı çiftçilerin hasar süreçlerinin hızlandırılacağını belirtti.

İlk tespitlere göre, dolu nedeniyle 16 bin dekar elma bahçesi zarar gördü.

Kaynak: DHA