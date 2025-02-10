Tüm Okurlarımıza Teşekkürler... Sizlerle Birlikte Büyüyoruz

Basın ve ifade özgürlüğünün ağır sınavlar verdiği bu günlerde en güçlü şey elbette ki dayanışma... Böylesi bir süreçte Gerçek Gündem’in genç ve dinamik ekibi her geçen gün artan okuruyla birlikte doğru bilgiyi, en kısa sürede sizlere ulaştırmak için gayret ediyor. Bu emek verilere de yansır vaziyette. Haziran 2024’te aylık 23 milyon görüntülenme alan gercekgundem.com sadece 6 ay gibi kısa bir sürede aylık 158 milyon görüntülenmeyle rekor kırdı.

Haziran 2024’te 5.3 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Gerçek Gündem, Ocak 2025’te bu sayıyı 9.7 milyona çıkardı. Aynı dönemde oturum sayısı 12.3 milyondan 31.8 milyona yükselirken, kullanıcı başına görüntüleme sayısı da 4.39’dan 16.39’a çıktı.

Bu büyük başarının en büyük kaynağı elbette ki genç ve dinamik Gerçek Gündem ekibi. Editörlerinden, muhabirlerine herkesin büyük bir özveriyle çalıştığı haber sitemizde siz değerli okurlarımızın yanımızda yer aldığını bilmek bizleri güçlendiriyor.

Bu yolculukta yanımızda olan, yanımızda olmaya yeni başlayan tüm okurlarımıza şükranla…

Kaynak: Haber Merkezi